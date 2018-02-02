YouTuber Banu'nun aylık kazancı dudak uçuklattı!

YouTuber Banu Berberoğlu, hipnoz eden konuşmasıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.

Sevdiği makyaj malzemelerini, en çok yediği abur cuburları takipçileriyle paylaşıyor.

HAYRETTİN'LE VİDEO ÇEKTİLER

Kısa sürede üne kavuşan Banu Berberoğlu ve arkadaşı Mehmet için komedyen Hayrettin Trabzon'a geldi. Hayretin, genç çift ile kanalında yayınlanmak üzere video çekti. Hayrettin'in videosu kısa sürede 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

HESABINA 42 BİN TL YATTI

Sosyal medyada adeta viral olan Banu Berberoğlu, kendisiyle dalga geçenlere adeta ayar verdi. Berberoğlu, aralık ayında Youtube tarafından kendisine 42 bin TL yatırıldığını bu sözlerle duyurdu: "Siz benimle dalga geçtiniz ama bugün bugün Youtube'dan hesabıma 42 bin TL yattı :)) Şimdi söyleyin hangimiz zavallı?"