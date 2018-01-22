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22.01.2018 20:15

YouTube fenomeninin filmi, Arif v 216'yı geride bıraktı

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YouTube fenomeninin filmi, Arif v 216'yı geride bıraktı
Türkiye'nin en ünlü ‘YouTuber’larından biri olan Enes Batur, sinemada önemli bir başarıya imza attı.

Batur'un hayatını konu alan "Hayal mi, Gerçek mi?" adındaki filmi, 19-21 Ocak haftasında Cem Yılmaz'ın "Arif v 216"sını geride bıraktı.

Box Office Türkiye'nin açıkladığı rakamlara göre Enes Batur'un "Hayal mi Gerçek mi?" filmi 3 günde 453 bin kişi tarafından izlendi. Filmin elde ettiği hasılat ise 5.7 milyon TL olarak açıklandı. Arif v 216 filmini ise yayınlandığı üçüncü haftasonunda 432 bin kişi izledi. Bu filmin hasılatı ise 5.6 milyon TL oldu.

3 haftada 3.7 milyon

Arif v 216'nın üç haftalık performansı ise 3.7 milyon izleyici, 48.6 milyon TL hasılat olduğu Box Office Türkiye'nin verilerinde yer alıyor.

Ahmet Can’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, "Hayal mi, Gerçek mi?" 19-21 Ocak tarihlerinde 710 salonda gösterilirken, Arif v 216 700 salonda gösterimdeydi. Haftasonunun en çok izlenen bir diğer yerli yapımı Deliha 2 oldu. Filmi üç günde 306 bin kişi izledi.

5.8 milyonluk takipçisi bulunan Enes Batur'un "Hayal mi Gerçek mi?" filminin ilk haftada yakaladığı bu başarı, YouTube takipçilerinin ulaşacağı kitleyi ortaya koyması açısından oldukça önemli.

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