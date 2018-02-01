Yorgunluk ve vücut ağrısı fibromyalji habercisi olabilir

Yaygın vücut ağrısı, yorgunluk ve uyku bozukluğu ile kendini gösteren fibromyalji, kireçlenmeden sonra en sık karşılaşılan romatizmal hastalıkların başında geliyor.

Hastalığa kimi durumlarda depresyonun eşlik ettiğini belirten uzmanlar, hastanın bilgilendirilmesinin önemine işaret ediyor. Hastalara düzenli bir yaşam, rahat yatak, düzenli egzersiz, alkol ve kafeinden uzak durulması öneriliyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aydın Ender Süzer, romatizmal bir hastalık olan fibromyaljinin kireçlenmeden sonra en sık görülen hastalık olduğunu söyledi.

Dr. Aydın Ender Süzer, “Fibromyalji, yaygın vücut ağrısı, hassasiyet, yorgunluk ve uyku bozukluğu karakterize kronik bir hastalıktır. Bunlara ek olarak barsak rahatsızlıkları, süregelen baş ağrısı, depresyon, endişe, huzursuz bacak sendromu, çene eklem rahatsızlıkları, kronik yorgunluklar ve mesane rahatsızlıkları gibi belirtiler eşlik eder. Fibromyalji kireçlenmeden sonra ikinci en sık görülen romatizmal hastalıktır” dedi.

Sabah yorgunluğu ve depresyon görülebilir

“Başlangıçta kas ve bağ dokudaki yangıdan kaynaklandığı düşünülmüştür, daha sonra yapılan incelemelerde saptanan en önemli bulgunun inflamasyon değil hipoksi (dokuda oksijen azlığı) olduğu görülmüştür” diyen Dr. Aydın Ender Süzer, fibromyaljiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Fibromyaljide en temel belirti yaygın vücut ağrısıdır. Ağrı daha çok boyun, omuz, kalça ve uyluk gibi bölgelerde görülmesine rağmen el ve ayaklarda da hissedilebilir. Hastalar eklem şişliğinden (sübjektif şişlik) yakınabilir ancak hekimce gözlenen objektif bulgu yoktur. Yorgunluk, geceleri sık uyanma veya uykuya dalmakta zorluk şeklinde uyku kalitesinde bozukluklar görülebilir. Sabah yorgunluğu şiddetli olabilir, sabah tutukluğu yaygındır. Kısa süreli hafıza kayıpları ve konsantrasyon bozuklukları görülebilir. Denge kaybı, ağız ve göz kuruluğu, ellerde renk değişikliği sıklıkla görülebilir. Depresyon eşlik edebilir.”

Kişiye özel tedavi planlanıyor

Günümüzde fibromyalji tedavisinde amacın semptomları azaltarak hasta için en iyi fonksiyonel durumun sağlanması olduğunu belirten Dr. Aydın Ender Süzer, “Tedavide altın bir standart bulunmamakta ve kişiye özel olarak planlanmaktadır. Fibromyaljinin iyi ve kötü günlerinin olduğu; tedavinin semptomları iyileştirebileceği fakat tamamen yok olmayabileceği anlatmak hastalara yardımcı olur. Kişinin stresinin azalmasının ve egzersizin önemi net şekilde anlatılmalıdır” dedi.

Davranış sorunları düzeltilmeli

Hastanın yeterince bilgilendirilmesinin kişinin tedaviye uyumunu arttıracağını belirten Dr. Aydın Ender Süzer, şu önerilerde bulundu:

“Bilişsel davranış değişikliklerinde hastanın davranış sorunlarının düzeltilmesi ve aktivitelerin düzenlenmesidir. Hastanın düzenli bir yaşam sürmesi önerilmeli, rahat yatak, düzenli egzersiz, sigaranın bırakılması, alkol ve kafein alınmaması en önemli davranış kalıplarıdır. Egzersizin rolü gün geçtikçe artmaktadır. Sakatlıkları önlemek ve ağrıyı tetiklememek için egzersizler düşük yoğunlukta başlanması ve ağır ağır arttırılmalıdır.”