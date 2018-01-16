Yön Radyo'ya 'Tüm Zamanların En İyi Radyo Ödülü"

4. Anadolu Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Yön Radyo, "Tüm zamanların en iyi radyo ödülü"nü aldı.

Anadolu Tiyatro Ödülü Seçici Kurulu, "Türkülerimizle Anadolu'nun, kültür sanat programlarıyla da kültür insanlarının sesi soluğu olduğu" gerekçesiyle Yön Radyo'yu ödüle değer bulduğunu açıkladı.

Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılan törende, Yön Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mansur Kılınç’a ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Başdramaturgu Hilmi Zafer Şahin takdim etti.

Yüksel Mansur Kılınç, yaptığı kısa teşekkür konuşmasında “Halk kültürünün, tiyatronun, sanatın radyosu olmak, yani sizin sesiniz olmak çok güzel. Bu ödülü almak, o da çok güzel. Ortak emeğimizin ödülü olarak onurla taşıyacağız” dedi.