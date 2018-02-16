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17.02.2018 00:20

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı

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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Sinan Efe Yılmaz (10) ile motosiklet sürücüsü Uğur Ü. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA - Kaza, saat 17.30 sıralarında Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Ü.'nün idaresindeki 67 TV 294 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Sinan Efe Yılmaz'a çarptı. Kaldırıma savrulan küçük çocuk ve yerde sürüklenen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu.

Motosiklet sürücüsünün de hafif yaralandığı kazada iki yaralı kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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