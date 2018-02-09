Yolcular uçağı iterek çalıştırmak istedi

Endonezya'nın Tamboka Havalimanı'nda 35 bin kilogram ağırlığındaki bir uçak, yolcular tarafından itilirken görüntülendi.

Garuda Endonezya Havayolları'na ait Kupang — Tambolaka seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki teknisyenler ve uçağın bazı yolcularından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından itilerek döndürülmeye çalışıldı.

Garuda Endonezya Havayolları'na ait Kupang — Tambolaka seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki teknisyenler ve uçağın bazı yolcularından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından itilerek döndürülmeye çalışıldı.

​Havayolu şirkerinden yapılan açıklamada, yaşananların pilotun hatasından kaynaklandığı belirtildi. Durumun pilotun yanlış yöne dönmesinden kaynaklandığı söylenirken, havaalanında uçağın dönmesi için gerekli ekipmanın bulunmadığı için uçağı itme yoluna gidildiği ifade edildi.