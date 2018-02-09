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09.02.2018 19:50

Yolcular uçağı iterek çalıştırmak istedi

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Yolcular uçağı iterek çalıştırmak istedi
Endonezya'nın Tamboka Havalimanı'nda 35 bin kilogram ağırlığındaki bir uçak, yolcular tarafından itilirken görüntülendi.

Garuda Endonezya Havayolları'na ait Kupang — Tambolaka seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki teknisyenler ve uçağın bazı yolcularından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından itilerek döndürülmeye çalışıldı.

Garuda Endonezya Havayolları'na ait Kupang — Tambolaka seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki teknisyenler ve uçağın bazı yolcularından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından itilerek döndürülmeye çalışıldı.

​Havayolu şirkerinden yapılan açıklamada, yaşananların pilotun hatasından kaynaklandığı belirtildi. Durumun pilotun yanlış yöne dönmesinden kaynaklandığı söylenirken, havaalanında uçağın dönmesi için gerekli ekipmanın bulunmadığı için uçağı itme yoluna gidildiği ifade edildi.

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