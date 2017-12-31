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31.12.2017 14:00

Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı

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Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta, kavşakta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi, yaralandı.

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) -  Kaza, saat 23.30 sıralarında Gültepe Mahallesi, Ankara Karayolu Galericiler kavşağında meydana geldi. İçerisindeki 15 yolcusuyla Van'dan Ankara yönüne giden Fesih İriş yönetimindeki 34 YK 9983 otobüs, kavşakta Tahsin Boyraz yönetimindeki 58 FL 222 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan otobüs orta refüje çıkarken, otomobil ise yol kenarındaki boş araziye uçarak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Tahsin Boyraz ile yanındaki eşi Leyla ve kızları İrem Boyraz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültsi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otobüs yolcuları, kaza yerine gelen başka bir otobüsle yola devam etti.

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