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13.01.2018 22:35

YÖK açıkladı! Yardımcı doçentliğin yerine...

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YÖK açıkladı! Yardımcı doçentliğin yerine...
YÖK'ün önerisine göre, doçentliğe geçişte sözlü sınav kaldırılacak.

Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı. Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak.

ERDOĞAN: HAFTAYA PARLAMENTOYA GÖNDERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda şunları ifade etmişti:

“Yardımcı doçentlik unvanıyla ilgili çeşitli şikayetler vardı. Dedik ki 'Biz öyle bir adım atalım ki bu ara unvanı ortadan kaldırıp, doktoradan doğrudan doçentliğe geçilebilmesini temin edecek bir çalışma yapalım.' Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz. Artık doktoradan sonra bir de yardımcı doçentlik olmayacak”


 

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