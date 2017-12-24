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Yine Metro Turizm yine kaza: Yaralılar var
Yine Metro Turizm yine kaza: Yaralılar var
KONYA'da kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 32 kişi yaralandı.
24 Aralık 2017 Pazar 11:02
İzlenme: 125
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