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24.12.2017 13:45
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Yine Metro Turizm yine kaza: Yaralılar var

Yine Metro Turizm yine kaza: Yaralılar var
KONYA'da kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 32 kişi yaralandı.
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