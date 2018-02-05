  • BIST 117.956
  • Altın 161,586
  • Dolar 3,7637
  • Euro 4,6902
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
05.02.2018 13:05

Yine Metro Turizm yine kaza: Çok sayıda yaralı var

»
Yine Metro Turizm yine kaza: Çok sayıda yaralı var
Konya'da yolcu otobüsünün, önündeki kamyona çarptığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Mehmet IŞIK / KONYA, (DHA)- Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Konya- Karapınar karayolunun 57'nci kilometresinde meydana geldi. İçindeki 40 yolcusuyla Hatay'dan Konya'ya giden Metro Turizm'e ait Niyazi Altan yönetimindeki 42 LT 629 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Hasan Özkan yönetimindeki 63 NC 490 plakalı kamyona çarptı.

Kamyon çarpmanın şiddetiyle savrulup, şarampole indi. Kazada, otobüsün muavini Mehmet Ahrazoğlu ile 8 yolcu yaralandı. Araçta sıkışan Ahrazoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı05 Şubat 2018 Pazartesi 12:34
  • Elazığ'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı05 Şubat 2018 Pazartesi 12:33
  • Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor05 Şubat 2018 Pazartesi 12:27
  • "TSK ve ÖSO, Surki Köyü'nü ele geçirdi"05 Şubat 2018 Pazartesi 12:16
  • Erdoğan, Papa görüşmesi sona erdi05 Şubat 2018 Pazartesi 12:14
  • Şehit astsubaydan hayat kurtaracak icat05 Şubat 2018 Pazartesi 11:55
  • Şehidin annesi cenazeyi karşılarken fenalık geçirdi05 Şubat 2018 Pazartesi 11:33
  • SON DAKİKA | Sosyal medya operasyonu: 449 kişi gözaltına alındı05 Şubat 2018 Pazartesi 10:51
  • Tıp fakültelerinde kontenjan düşürülüyor05 Şubat 2018 Pazartesi 10:28
  • İstanbul'da 2 bin polisle 150 noktada okul denetimi05 Şubat 2018 Pazartesi 10:20
    • FOTO GALERİ
    • Maden işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı
    • Metrobüs durağında feci kaza
    • Benzin bidonuyla geldiği kent meydanında kendini yakmaya kalktı
    VİDEO GALERİ
    • Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
    •  İstanbul'da 2 bin polisle 150 noktada okul denetimi
    • İstanbul'da "ikinci yarıyıl" trafiği
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti