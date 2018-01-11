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11.01.2018 13:00

Yılmaz'dan kadın futbolculara destek

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Yılmaz'dan kadın futbolculara destek
Ankara Metropol Spor Kadın Futbol takımı oyuncuları ve kulüp başkanı TBMM'de Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ı ziyaret ederek sporcuların sorunlarını dile getirdi.  

Ankara Metropol Spor Kadın Futbol Kulübü CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ı  ziyaret etti. Ziyarete futbolcularla birlikte Metropol Spor Kulüp Başkanı Osman Ateş de katıldı. Sporcular, özellikle kadın spor takımlarına desteğin durma noktasına geldiğini söyledi.  Metropol Spor Kulüp Başkanı Osman Ateş, Spor Toto’nun kadın hentbol takımına isim hakkı bedeli ödediğini, eskiden sezonda on kez ödenen bu bedelin şimdi bir kez ödendiğini söyledi.  Kadın hentbol takımlarına yönelik desteğin durma noktasında olduğunu belirten Ateş: “ Kadın hentbol takımlarından biri kapanma noktasına kadar geldi, Türkiye Futbol Federasyonu ise katıldığı deplasmana göre 3. Lig takımlarına maddi destek oluyordu, şimdi bu desteğini çekti. Sporculara maçlara nasıl katılırsan katıl deniyor” şeklinde konuştu.  

Mengü Spor Kulübü Başkanı Bahadır Bulut da konuyla ilgili görüş belirterek,  “ Futbol Federasyonu geçen yıla kadar 3. Lig  kadın futbol takımlarında yol ve konaklamaları ödüyordu. Bu yıl ödemeyeceklerini söylediler ve destek vermiyorlar” ifadelerini kullandı. 

TFF CİNSİYET AYRIMCILIĞINA ALET OLUYOR 

Sporcuların şikâyetlerini dinleyen Yılmaz, Spor Toto’ya ve TFF’ye tepki gösterdi. Yılmaz,  “ Adil olan tüm kulüplere ve spor takımlarına katkı payı verilmesidir. Havuzdaki paranın adil şekilde dağılımı yapılmalıdır. Futbol Federasyonu’nun kadınlar liginde oynayan takımlardan desteğini çekmesi kabul edilemez. Bu adaletli olmadığı gibi aynı zamanda cinsiyet ayrımcılığıdır. Hükümet Adalet terazisini bozduğu için her alanda adaletsizlikle karşılaşıyoruz. Cinsiyet ayrımcılığını her alanda gösteren iktidar, kadını hayatın her alanından çekmek ve evin dört duvarına hapsetmek istiyor, çok açık bir şekilde ayrımcı politikaları hayata geçirerek 3. Ligdeki kadın futbol takımlarının kapanmasını istiyorlar. Kadın futbol takımlarını bir ulaşım, konaklama ve birçok sorunla baş başa bırakıyorlar. Federasyon, 3. Ligde bulunan kadın futbol takımlarının yol ve konaklama ücretlerini karşılamayarak cinsiyet ayrımcılığına alet oluyor” dedi. 

ANKARA’DA SAHALAR YETERSİZ

Spor kulübü başkanlarından Ankara’daki sahalar ve lisans ücretlerine ilişkin çok fazla şikayet aldıklarını vurgulayan Yılmaz, “ Ankara’daki sahaların yetersizliği nedeniyle futbol takımları antrenmanlarını yapmakta sıkıntılar yaşıyor. Kadın futbol takımlarına bu konuda öncelik tanınabilir. Sporcu başına lisans çıkartmak için alınan lisans ücretlerinin pahalılığı da sıklıkla şikâyet edilen konular arasında bulunuyor” şeklinde konuştu. 
Kadın futbol takımını Meclis’te ağırlayan Yılmaz, gençlerin spora olan ilgilerinin sönmemesi için sporcu gençlerin devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğuna da vurgu yaptı. Yılmaz, “ Sporun sağlıklı yaşama etkilerinin yanı sıra gençlerin özgüvenini arttırdığı gibi beden ve ruh sağlığını da koruyarak gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan da uzak tutmaktadır” ifadelerini kullandı. 

Yılmaz, gençlerle siyaset ve spor üzerine de sohbet etti. Her biri farklı okullardan gelen aynı kulüpte futbol oynayan gençler aynı zamanda öğrenciliğe de devam ettiklerini belirterek, sporun derslerine engel değil destek olduğunu dile getirdiler. 

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