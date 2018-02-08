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08.02.2018 15:05

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu

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Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu
Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

Spor Toto 1’inci Lig'de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Giresunspor’un kendi sahasında İstanbulspor’a yenilmesinin ardından istifa eden teknik direktör Metin Diyadin’in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, Yılmaz Vural ile anlaşma sağladıklarını söyledi. Birkaç gündür İstanbul’da Yılmaz Vural ile görüşen Bozbağ, bugün öğlen saatlerinde anlaşma sağladıklarını duyurdu. 

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