Yılmaz Vural'a ilk maçında büyük şok

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra başladı.

Eskişehirspor ve Akın Çorap Giresunsporlu taraftarlar karşılaşmanın ilk 10 dakikasında sürekli olarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diye' ve 'Her Türk asker doğar' şeklinde slogan attı.

Bu sonucun ardından Yılmaz Vural, Akın Çorap Giresunspor'un başındaki ilk maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Oğuz Kağan Çalışır

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak, Ofoedu (Dk. 84 Andaç Güleryüz), Semih Şentürk (Dk. 70 Hasan Ayaroğlu), Semih Güler, Hürriyet Gücer, Bruno, Bedirhan Altunbaş, Akaminko (Dk. 63 Aykut Akgün)

Akın Çorap Girensunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Onur Demir (Dk. 76 Sinan Özkan), Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Birinci, Dodo, Dimitriadis, Recep Aydın (Dk. 46 Muhammet Reis), Carioca, Dialiba, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Almeida)

Goller: Dk. 25 Dorukhan Toköz, Dk. 65 Ofoedu, Dk. 75 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 86 Carioca (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Dialiba, Dk. 45 Ahmet Şahin (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 45 Semih Şentürk, Dk. 68 Ofoedu, Dk. 82 Bruno (Eskişehirspor)