  • BIST 113.590
  • Altın 161,573
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 5 °C
12.02.2018 05:15

Yılmaz Vural'a ilk maçında büyük şok

»
Yılmaz Vural'a ilk maçında büyük şok
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra başladı.

Eskişehirspor ve Akın Çorap Giresunsporlu taraftarlar karşılaşmanın ilk 10 dakikasında sürekli olarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diye' ve 'Her Türk asker doğar' şeklinde slogan attı.

Bu sonucun ardından Yılmaz Vural, Akın Çorap Giresunspor'un başındaki ilk maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Oğuz Kağan Çalışır
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak, Ofoedu (Dk. 84 Andaç Güleryüz), Semih Şentürk (Dk. 70 Hasan Ayaroğlu), Semih Güler, Hürriyet Gücer, Bruno, Bedirhan Altunbaş, Akaminko (Dk. 63 Aykut Akgün)
Akın Çorap Girensunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Onur Demir (Dk. 76 Sinan Özkan), Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Birinci, Dodo, Dimitriadis, Recep Aydın (Dk. 46 Muhammet Reis), Carioca, Dialiba, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Almeida)

Goller: Dk. 25 Dorukhan Toköz, Dk. 65 Ofoedu, Dk. 75 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 86 Carioca (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Dialiba, Dk. 45 Ahmet Şahin (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 45 Semih Şentürk, Dk. 68 Ofoedu, Dk. 82 Bruno (Eskişehirspor)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Koç'tan Afrin sözleri!11 Şubat 2018 Pazar 20:19
  • Cristiano Ronaldo’dan sosyal medyayı sallayan video11 Şubat 2018 Pazar 19:46
  • Süper Lig maçı sonrası ortalık fena karıştı!11 Şubat 2018 Pazar 19:27
  • Beşiktaş'tan resmi Talisca açıklaması geldi11 Şubat 2018 Pazar 16:53
  • Boks maçında 'saç kesimi' molası11 Şubat 2018 Pazar 16:46
  • Medvedeva, yeni bir dünya rekoru kırdı11 Şubat 2018 Pazar 16:25
  • Pepe anonsu taraftarı güldürdü11 Şubat 2018 Pazar 15:25
  • Galatasaray Odeabank, evinde Pınar Karşıyaka'yı devirdi11 Şubat 2018 Pazar 15:09
  • Aziz Yıldırım devreye girdi: Kritik maç öncesi dev hamle!11 Şubat 2018 Pazar 14:59
  • Ligin zirvesinde dev maç... İşte muhtemel 11'ler11 Şubat 2018 Pazar 13:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti