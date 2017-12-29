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29.12.2017 04:30
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Yılmaz Vural: Tayyip bey 'öl' desin, ölürüz

Yılmaz Vural: Tayyip bey 'öl' desin, ölürüz
Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu olan Yılmaz Vural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan ilişkilerine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkilerinin çok iyi olduğunu, dile getiren Vural ''Bakın biz, Tayyip Bey'i çok severiz. Spor camiası için kendisi bir idoldür. Çünkü bizden birisi. Tayyip Bey de bizden birisi ve futbola çok önemli katkıları var. Bizim onunla tanışmışlığımız, başbakan ve cumhurbaşkanlığı döneminden değil ki... Amatör sporculuğundan gelir. Futbolun kısıtlı imkanlarla nasıl oynandığını bilen birisi. Bizleri çok sever. Aram onunla çok iyidir. Sağ olsun, her dönemde ve nerede görürse görsün, bana sarılır ve beni öper.Siyasi görüşümüz aynıdır farklıdır o farklı dava. Ama Tayyip bey bu özel ilişkiden dolayı bize öl dese ölürüz'' ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdığan için yaptığı “Parkasız Deniz Gezmiş” nitelemesine de değinen Vural, “Rıdvan'ın söylediklerini ben çok iyi anlıyorum çünkü onu iyi tanıyorum. Tayyip Bey ile Rıdvan abi kardeş gibidir. Söylediği şeylerde duygusal tarafı vardır. Ben o kadar vahim bulmuyorum. Onun söylediklerinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum” dedi.

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