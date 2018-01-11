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11.01.2018 08:55

Yılmaz Vural: İran Milli Takımı'na gidebilirim

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Yılmaz Vural: İran Milli Takımı'na gidebilirim
Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vural, 12 takımdan teklif aldığını söylerken İran Milli Takımı'nın da kendisiyle ilgilendiğini açıkladı.

Yılmaz Vural, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada aldığı teklifler hakkında konuştu. Hedefi olan bir takıma gitmek istediğini söyleyen Vural, İran Milli Takımı'nın kendisiyle ilgilendiğini aktardı.

İşte Yılmaz Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"İran'dan İstanbul'a geldiler, görüştüm. Belki de gidebiliriz, bilmiyorum. İran Milli Takımı'nın Portekizli bir hocası vardı, Cezayir ile anlaşmış galiba. Böyle çok farklı bir durum var ortada, ama yurt dışı transferi çok kolay olmuyor, belli bir süreci var. Türkiye'de ligden birkaç takımla görüştüm. Bir alt ligden de hemen hemen 12 takımın başkanıyla görüştüm, olmadı. Hedef istiyor insan. Hep böyle ekonomik sıkıntıları olan, puanları silinen takımlar."

İstanbul'un 3 büyük takımı ve milli takım yan yana koyulduğunda "Hangisini seçersin?" sorusuna cevap verdi.

"Biz de az kurnaz değiliz, düşer miyim senin bu soruna? Şunun için istiyoruz, insan bir merak eder. Dile kolay, 33 yıl. Bu meslekte böyle yukarıda kalmak kolay mı? Kolay değil. İnsan bir merak eder, bu adam isteyip duruyordu, görelim bakalım ne yapar diye. Bu cahil cesaretiyle yaptığım bir şey değil. Bilime biraz saygı varsa, futbol denilen şeyle ilgili 2 üniversite bitirdim. Bilgi de durmuyor, eskiyor tabii. Yenilenmek, güncellenmek olayı çok önemli. Gidince hocalarla konuşurum, yenilik var mı, değişen bir şey var mı diye. Türkiye maalesef, her zaman söylediğimiz gibi liyakata güvenen, CV ile iş yapan bir ülke değil. Bu bizim ülkemiz artık, böyle kabul etmemiz gerekiyor, çünkü değişmiyor. "

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