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13.01.2018 14:20

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a 'özeleştiri' yanıtı!

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Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a 'özeleştiri' yanıtı!
Gazeteci Uğur Dündar'ın yönetimindeki Halk Arenası programına katılan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın özeleştiriyle ilgili sözlerine tepki gösterek 'sanki ülkeyi Müjdat ağabey yönetiyor' dedi...

Sözcü gazetesi köşe yazarı Yılmaz Özdil, Halk TV'de yayınlanan gazeteci Uğur Dündar'ın yönetimindeki Halk Arenası programında önemli tespitlerde bulundu.

Ülkenin geldiği durum hakkında açıklamalarda bulunan Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özeleştirilerine değindi.

ERDOĞAN'A ÖZELEŞTİRİ TEPKİSİ!

Özdil, “Ergenekon kumpasıyla ilgili özeleştirisinde şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldık diyor. Balyoz kumpasıyla ilgili özeleştirisinde suçluyla suçsuz, gerçekle yalan, doğruyla yanlış aynı kefeye koyuldu. Şahsım başta olmak üzere kandırıldık diyor. Yine 17-25’le ilgili özeleştirisinde iyi niyetimizin kurbanı olduk diyor. Ekonomiyle ilgili krizler karşısında şaşırdığımı ifade etmeliyim diyor, sanki Müjdat ağabey ülkeyi yönetiyor” ifadelerini kullandı. Özdil’in bu sözleri salondakiler tarafından büyük alkış aldı.

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“HUKUKUN VARLIĞINDAN SÖZ EDEMEYİZ”

“AKP iktidarı kanadından ‘Anayasa Mahkemesi sınırı aştı’ şeklindeki eleştiriler aslında Türkiye'de hukukun ne duruma düşürüldüğünün bir göstergesidir. Hukuk ve anayasa dediğimiz kavram hepimizin ortak paydasıdır. Bugün AKP'liler ‘Anayasa Mahkemesi sınırı aştı' diyor. Zaten sınır anayasanın kendisidir. Çünkü Anayasa hepimizin bir arada hangi parti ve sınıftan, etkin kökenden olursak olalım hepimizin ortak paydası. Bütün kanunların ve meclisin bile üzerinde bir hukuk mabedidir. Bir iktidar partisi ‘Anayasa Mahkemesi sınırı aştı ‘diyorsa demek ki artık o ülkede hukukun varlığından söz edemeyiz” diye konuştu.

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