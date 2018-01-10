  • BIST 113.632
  • Altın 160,023
  • Dolar 3,7867
  • Euro 4,5242
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
10.01.2018 12:20

Yılmaz Onay yaşamını yitirdi

»
Yılmaz Onay yaşamını yitirdi
Yazar, yönetmen ve çevirmen Yılmaz Onay 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye'de epik tiyatronun öncülerinden, toplumcu yazar, yönetmen ve çevirmen olan aynı zamanda “FİLMATİK” ve “Oyun Değil” kitaplarının yazarı Yılmaz Onay 80 yaşında yaşamını yitirdi.

YILMAZ ONAY KİMDİR?

Oyuncu olarak tiyatroya başlayan Yılmaz Onay, ilk deneyimlerini öğrencilik yıllarında İTÜ Tiyatrosu, Genç Oyuncular gibi oluşumlarda kazandı. Bir dönem Ankara Deneme Sahnesi’nde çalışıp, ilgi alanını oyunculuktan yönetmenliğe çevirdi. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda yönetmenlik yaptı. Çağdaş Sahne’nin kurulmasında yer alarak, sahneleme çalışmalarını yurt dışında da Hollanda ve Almanya’da sürdürdü. 12 Eylül’de sıkıyönetim mahkemeleri tarafından yargılandı, gözaltına alındı. Bu dönemden sonra bir süre serbest çalışmayı tercih eden Onay, yönetmen ve yazar olarak sanat hayatına devam etti. Toplumcu gerçekçi bir tiyatro adamı olan Yılmaz Onay, Türkiye’de epik tiyatronun öncülerindendir. Oyun kitapları yazmanın yanında, Bertolt Brecht, işçi tiyatrosu ve diğer çeşitli konular üstüne kuramsal kitaplar da yazdı, çevirdi ve tiyatroya uyarlamalar yaptı. Oyunları Devlet Tiyatrolarında da sergilendi. Romanı “Yazılar FİLMATİK” ve tiyatro oyunu “Sanatçının Ölümü” filme çekildi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Akın Altın Küre Ödülü kazanan ilk Türk yönetmen08 Ocak 2018 Pazartesi 19:45
  • Barınaktan tiyatro sahnesine08 Ocak 2018 Pazartesi 15:52
  • Cem Yılmaz'ın filmi Arif V 216 ilk 3 günde rekor kırdı08 Ocak 2018 Pazartesi 14:50
  • Aydın Boysan son yolculuğuna uğurlanıyor08 Ocak 2018 Pazartesi 13:51
  • !f İstanbul'da yarışacak filmler belli oldu08 Ocak 2018 Pazartesi 12:48
  • Altın Küre Ödülleri'ne 'siyah' protesto damga vurdu08 Ocak 2018 Pazartesi 09:30
  • 75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu08 Ocak 2018 Pazartesi 09:25
  • Münir Özkul ile Tarık Akan aynı mezarlıkta08 Ocak 2018 Pazartesi 09:01
  • Efsanevi şarkıcı yaşamını yitirdi07 Ocak 2018 Pazar 18:54
  • Münir Özkul, son yolculuğuna uğurlandı07 Ocak 2018 Pazar 14:47
    • FOTO GALERİ
    • Kemal Sunal ile Ahmet Kaya odalarına yoğun ilgi
    • Playboy'a kapak olan Türk kızı büyüledi...
    • Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
    VİDEO GALERİ
    • İYİ Parti'li Çiğdem Özer'den Alevilere mesaj
    • Beşiktaş'ta bir taksici aracında ölü bulundu
    • Yengenin paylaştığı çıplak video sosyal medyayı salladı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti