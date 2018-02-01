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01.02.2018 10:30

'Yılmaz Morgül Afrin’i Survivor sandı galiba'

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'Yılmaz Morgül Afrin’i Survivor sandı galiba'
Onur Akay ve Sacit Aslan’dan Yılmaz Morgül’e Afrin tepkisi geldi.

Yılmaz Morgül,  Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Operasyonu'na gönüllü gitmeye hazır olduğunu açıkladı. Sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı alan Morgül’ün sözlerine, magazinci Sacit Aslan ve meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay’dan tepki geldi. Aslan, “Bu kadar ciddi ve önemli bir harekât yapılıyor, fidan gibi adamlar göğsünü siper etmiş canı pahasına mücadele verirken, birileri de işin “desinler” tarafında! Allah ıslah etsin…” dedi.

"BİR TOP PATLASIN DA SİZ AĞLAMAYI SEYREDİN"

Magazin camiasının Felaket Tellalı lakaplı sanatçısı Onur Akay ise, “Sağlam olduğu halde çürük raporu alanları, paralı askerlik yapıp daha sonra sağda solda milliyetçilik adına ahkâm kesenleri görünce, Morgül’e helâl olsun diyorum ama Yılmaz Morgül de Afrin’i Survivor sandı galiba! Kulağının dibinde bir top patlasın da o zaman siz ağlamayı seyredin. Mehmetçik bir de bunu susturmayla mı uğraşacak.” diyerek esprili bir dille gönderme yaptı.

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