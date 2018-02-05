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05.02.2018 13:05

Yılmaz Güney Sahnesi'nde sevilen türküler

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Yılmaz Güney Sahnesi'nde sevilen türküler
Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde 9 Şubat’ta gerçekleşecek, “Sevdiğimiz Türküler” konseri Çankayalıların gönül teline dokunacak.    

Çankaya Belediyesinin Şubat ayında dolu dolu geçen kültür-sanat programı kapsamında düzenlenecek “Sevdiğimiz Türküler” konseri, zengin bir repertuvarla Çankayalılara keyifli bir akşam yaşatacak. Ankara Devlet Konservatuarı’nda klasik müzik eğitimi almış sanatçıların 2015 yılında bir araya gelmesiyle başlayan Sevdiğimiz Türküler adlı konser programı bu kez 9 Şubat’ta Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Vokal-flüt Boğaçhan Sözmen, klarnet Ekrem Öztan, viyolonsel Bekir Dinçer, piyano Evren Kalaycıoğlu ve vurmalı çalgılarda Ali Can Öztan’dan oluşan grup geniş repertuvarı ile izleyicinin karşısında olacak.  

“Sanat ayağını kendi toprağına basan, evrensel yöntemlerle dünyaya ulaşan bir yol seçmelidir dedik ve sevdiğimiz türküleri kendi bildiğimiz biçimde söyleyerek yola çıktık”  diyen grup üyeleri, Çankayalılara güzel bir konser vermeye hazırlanıyor. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konser için Yılmaz Güney Sahnesi’nden yer fişi almak gerekiyor.   

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