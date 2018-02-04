‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisindeki 'Merve Aksak' rolüyle son dönemde en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Gürbüz’ün bir hastalığı ortaya çıktı.

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Ufak Tefek Cinayetlerde hayat verdiği Merve Aksak rolüyle son günlerde en çok konuşulan isimler arasında gösterilen Aslıhan Gürbüz'ün yıllardır herkesten gizlediği bir hastalığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu uzun süredir donuk omuz rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Kaynak: Yıllardır o hastalıkla mücadele ediyor!

FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Stres, D vitamini eksikliği gibi birçok nedenden dolayı ortaya çıkan bu hastalık için Gürbüz, fizik tedaviye giderek ağrılarını biraz daha hafifletmeye çalışıyor.Bu rahatsızlığı olan isimler, saçını tarayacak kadar, kolunu kaldıracak güce sahip olamıyor. Kaynak: Yıllardır o hastalıkla mücadele ediyor!