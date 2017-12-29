Yıllarca takımını kandırdı, Ekvadorluyum diyen futbolcu Kolombiyalı çıktı

Ekvador kulüplerinden El Nacional 53 yıllık tarihinde sadece Ekvadorlu oyuncuları oynatmasıyla tanınıyordu. Ancak övünülen bu özellik bir futbolcunun itirafıyla tarihe karıştı.

53 yıldır sadece Ekvadorlu oyuncuları oynatmakla övünen El Nacional kulübü tarihi bir şokla sarsıldı.

1960 yılında Club Mariscal Sucre adıyla kurulan ve 1964 yılında adını Club Deportivo El Nacional olarak değiştiren kulüp o günden bu yana Ekvador'da doğmamış hiçbir oyuncuyu oynatmamasıyla ün yapmıştı.

53 yıldır süregelen bu durum Rinson Lopez'in itirafıyla yıkıldı.

2016 yılının Şubat ayında takıma dahil olan Rinson Lopez'in belgelerinin sahte olduğu ve Ekvador doğumlu görünmesine karşın aslında Kolombiya'da doğduğu ortaya çıktı.

Kulüp Başkanı Tito Manjarrez, 'Rinson harika bir insan, muhteşem bir profesyonel ancak büyük bir hata yaptı ve takımdan kovuldu' diye konuştu.

Ekvador ekibinin 53 yıllık geleneğini bozan Rinson ise özür diledi.

Öte yandan Ekvador Futbol Federasyonu da sahte belgeyle lisans aldığı için Rinson Lopez'e 6 ay futboldan men cezası verdi.