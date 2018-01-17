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17.01.2018 04:40

Yıllarca evlerinde durdu, değeri 4 milyon dolar çıktı!

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Yıllarca evlerinde durdu, değeri 4 milyon dolar çıktı!
ABD New Jersey'de yaşayan Landau ailesinin, yıllardır duvarlarında asılı olan tablosunun başına resmen talih kuşu kondu.

3 kardeşin, 800 dolardan satışa çıkardığı tablonun gerçek değerinin 4 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

New Jersey Teaneck'te Ned, Roger ve Steven Landau isimli kardeşler, bir süre önce annelerinin vefat etmesi üzerine, onun yaşadığı eve geldi. Evdeki eşyaları aralarında paylaşan kardeşler, içlerinde değerli olduğunu düşündükleri eşyaları da satmaya karar verdi.

Eşyalar arasında gümüş çay seti, eski masa ve çocukluklarından bu yana sürekli göz önünde duran bir de tablo vardı.

Uzun süredir bodrum katında duran tabloyu 800 dolardan açık artırmaya çıkarmayı düşünen kardeşler, tablonun Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'a ait olduğunu öğrendiler. Tablo, kardeşlerin büyükbabası tarafından 1930 yılında satın alınmıştı...

Açık artırmaya çıkarılan tablo 1 milyon dolara alıcı buldu. Tablo üzerinde rötuş yapıldıktan sonra tekrar bir açık artırma düzenlendi. İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan habere göre tablo ikinci açık artırmada 4 milyon dolara alıcı buldu.

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1624’te tamamlanan tabloya, “Baygın Hasta (Koku duyusunun alegorisi)” adının verildiği belirtilirken Landau ailesi bu tablonun annelerine büyükbalarından kaldığını ifade etti

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