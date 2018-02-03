Yıllara meydan okumanızı sağlayacak güzellik sırrı

Son yıllarda sıkça tercih edilen iğneli mezoterapi uygulamasına alternatif olarak geliştirilen iğnesiz mezoterapi ile artık ağrı ve acı olmadan cildi yenilemek mümkün.

Kısa sürede etki ve lifting özelliğine sahip iğnesiz mezoterapi, iğnesiz, acısız, ağrısız ve kolay uygulama biçimi ile cilt problemleri olanların karşısına çıkıyor. Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Yelda Bice, basınçlı karbondioksit ile uygulanan iğnesiz mezoterapi uygulamasının kullanım alanlarını ve faydalarını anlattı. Dr. Yelda Bice, özellikle ciltte leke, matlık, ince çizgiler gibi problemleri olanların bu uygulamadan fayda sağlayabileceğini söyledi.

"Ağrı ve acı olmadan cilt kolajenleri yenileniyor"

Dr. Yelda Bice, cilt altındaki kollajen, elastin gibi yapıtaşlarını uyararak etki sağlayan bir yöntem olan mezoterapinin, artık iğnesiz bir şekilde de uygulanabileceğini vurguladı. Dr. Yelda Bice, ağrısız ve acısız iğnesiz mezoterapi ile parlak ve sağlıklı bir cilde kavuşmanın mümkün olduğunu belirterek “ İğnesiz mezoterapide basınç uygulanarak cilt altına iletilen ürünlerle, güçlendirme ve canlandırma çalışması yapılmaktadır. Cilt problemi olan kişilerin rahatsızlıklarına göre uygulanan bu yöntem iğneli mezoterapinin aksine daha kısa sürede uygulanmakta ve iğnenin yarattığı ağrı etkilerinden kurtarmaktadır. Güzellik tabancası olarak da adlandırdığımız iğnesiz mezoterapide, cilt altına basınç yönetimi ile iletilen ürünler, yeni kolajen oluşumunu da destekleyerek cildi canlandırır” dedi.

“Ciltteki leke ve matlık, ince kırışıklıkların tedavisi için acısız bir yöntem”

Cilt altı dokularını yenileyerek, cildin yeni yapıtaşlarının gelişimi için olanak sağlayan iğnesiz mezoterapinin yüz, boyun, göğüs, dekolte bölgelerinde yaşanan sarkma ve gevşeme ve kırışıklıklar üzerine onarıcı etkisinden bahseden Dr. Yelda Bice “ Özellikle iğne ile yapılan uygulamalardan korkan hastalarımız için önerdiğimiz etkin ve yeni bir yöntem. İğneli mezoterapiden ayrıldığı nokta sadece daha kısa sürede uygulanabilmesi ve iğneleme olmaması. Ciltte canlanma ve yenilenme için önerdiğimiz iğnesiz mezoterapi, cihaz yardımı ile uygulanan basınç sayesinde ürünler direk cilt altına nüfus edebilme özelliğine sahip” ifadelerini kullandı.

"Ciltteki birçok tedaviyi tamamlayıcı olarakda kullanılabilmekte’’

İğnesiz mezoterapinin cilt tedavileri arasındaki yerini anlatan Uzman Dermatalog, “ İğnesiz mezoterapi ile cilt gençleştirme,cilt tonlama ve cilt altı dokuyu uyararak kollajenin yenilenmesi ile ciltte oluşan kırışıklıkların giderilmesi tedavilerinin yanı sıra, cilde eksilen nemini verme ve cilt lekelerinde de mezoterapi tedavisinde olduğu gibi birçok uygulama ile kombine edilerek önerdiğimiz uygulamalar arasında. Cilt hassasiyetlerine göre belirlediğimiz yöntemler ile bireylerin şikayetlerine göre uygulanacak yöntemleri belirliyoruz. Cilde yapılacak gözenek temizliği sonrası da uygulanabilen bu mezoterapi yöntemi ile, kırışıkları önlemede sağlanacak etkinin arttığını gözlemliyoruz” diye konuştu.

"Özel günlerde daha ışıltılı bir cilde sahip olmak için tercih ediliyor”

Dr. Yelda Bice, mezoterapinin kadın ve erkek tüm cilt tiplerinde uygulanabileceğini söyleyerek sözlerine şunları ekledi: “Özel günlerde kendini daha iyi hissetmek isteyenlerin daha çok tercih ettiği bir uygulama. Basıncın etkisi ile planlanan ürünleri kolay ve ağrısız bir şekilde cilt altına iletilmesi ile cildi toksinlerden arındırıp yapılandırıcı maddeleri tetikleyerek, daha nemli ve ışıltılı bir cilt görünümü vermesi sebebi ile toplantılardan ve organizasyonlardan önce tercih ediliyor. Belli aralıklarla tekrarlayan seanslar ile yapılan uygulamalarda daha etkin sonuçlar alındığını da gözlemliyoruz”