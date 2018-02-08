Yılın ilk ayında 28 kadın cinayeti yaşandı!

Kadın cinayeti ve çocuk istismarında, yılın ilk ayında yine ürkütücü rakamlar vardı.

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan derlediği verilere göre, Ocak ayında 28 kadın cinayete kurban gitti, 147 çocuk istismara uğradı. İki kadının ise yaşam mücadelesi verdiği biliniyor. Medya Takip Merkezi (MTM) toplumun önemli sorunlarından biri olan kadın cinayetlerinin medya yansımalarını inceledi. İşte detaylar…

Medyanın da yakından takip ettiği kadına karşı şiddet olayları, toplumun derin yarası haline geldi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporu ise durumun vahametini gözler önüne serdi. Geçen yıl toplam 409 kadın cinayete kurban giderken, bu yıl sadece Ocak ayında 28 kadın öldürüldü. Cinayetlerin yedisi kadınların kocası, ikisi babası, ikisi oğlu, dördü yakını, biri erkek arkadaşı ve biri de ayrıldığı erkek tarafından öldürüldü.

Olayların yaşandığı iller sıralamasına bakıldığında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu ay içerisinde kadın cinayetlerinin en çok işlendiği iller sırayla, İstanbul’da 4, Bursa’da 2, Gaziantep’te 2, Samsun’da 2 olarak gerçekleşti. Öldürülen kadınların 18’i evinde, 1’i hastanede, 1’i arabada, 1’i nehirde, 1’i parkta, 1’i sokakta, 1’i sahilde öldürülürken, 4’ünün nerede öldürüldüğü ise tespit dahi edilemedi.

Medya Takip Merkezi’nin medyada yaptığı incelemeye göre, Ocak ayı boyunca kadın cinayetleri ile ilgili yazılı basında 946, görsel basında 362, internet medyasında ise 3 bin 307 haberin yer aldığı görüldü.