  • BIST 116.638
  • Altın 158,519
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
06.01.2018 05:35

Yılın ilk aşk bombası!

»
Yılın ilk aşk bombası!
Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu Engin Akyürek ile Cansu Dere’nin gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtıkları iddia edildi

Uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile en son Fransız bir sevgilisi olan Cansu Dere bugünlerde aşk sarhoşu! Daha önce bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Dere’nin kalbini Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi. Akşam Life'da yer alan habere göre; sevgililer ilişkilerinin büyüsünü bozmamak için gözlerden uzak buluşmayı tercih ediyor.

BULUŞMA NOKTASI ANADOLU YAKASI

İkili bunun için de buluşma yerlerini Akyürek’in yaşadığı Anadolu Yakası’nı belirledi. Basına karşı mesafeli olan Dere ve Akyürek’in birlikteliklerinden emin olana kadar da görüntü vermeyecekleri konuşuluyor.

5a4f016218c77321fc18fa97.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alişan ve Eda Erol'un neden ayrıldığı ortaya çıktı05 Ocak 2018 Cuma 14:18
  • 'Koray Avcı sahnede üstünü başını neden yırttı?'05 Ocak 2018 Cuma 13:30
  • Brad Pitt'in 'gizli ilişki' isteği aşkı bitirdi05 Ocak 2018 Cuma 13:06
  • Eminem'den Tinder itirafı05 Ocak 2018 Cuma 13:03
  • Kıvanç Tatlıtuğ Atatürk'ü mü canlandıracak?05 Ocak 2018 Cuma 12:57
  • Arda Turan yine bir kadına attığı mesajla olay oldu05 Ocak 2018 Cuma 10:38
  • Yılın sürpriz aşkı!05 Ocak 2018 Cuma 09:05
  • Hadise: Ahlaksızlık sizin kafanızda04 Ocak 2018 Perşembe 22:04
  • Yılda 50 kilogram verdi; takipçileri tanıyamadı!04 Ocak 2018 Perşembe 19:57
  • O ünlü, hayranına ev satın aldı04 Ocak 2018 Perşembe 14:19
    • FOTO GALERİ
    • Aykut Demir'in son halini görenler inanamıyor!
    • O silahlar kullanılmaya başlandı!
    • WhatsApp uzun yıllardır kullanılan özelliğini kaldırdı
    VİDEO GALERİ
    • Akademisyenden TRT ekranında akıl almaz sözler: Hz. Nuh oğlu ile...
    • Erdoğan'dan Fransız gazeteciye 'FETÖ' fırçası
    • Esenyurt'ta temel kazısı sırasında toprak kayması
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti