Yılın ilk aşk bombası!

Alara Bozbey ile ilişkisini duyuran Ata Demirer, 2018'in ilk saatlerinde aşk bombasını patlattı

Habertürk- Alara Bozbey ile yaşadığı ilişkiyi köşe bucak saklayan Ata Demirer, yeni yılın ilk dakikalarında sürpriz bir adımla ilişkisini ilan etti.

Ata Demirer, Özge Borak'tan boşandıktan sonra ciddi bir ilişkiye adım atmamış, Alara Bozbey'le yakınlaştıktan sonra da kaçak göçek bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Üç yıl önce birliktelik yaşayan Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılmış ancak birbirlerinden tam manasıyla kopamamıştı.

Ata Demirer, Alara Bozbey'le ilk fotoğrafını Instagram'dan kalp emojisiyle paylaştı. Fotoğrafta anne Ayten Kaçar ve Ata Demirer'in erkek kardeşi Cenk de var. Bu fotoğraf Alara Bozbey aileye girdi diye yorumlandı.