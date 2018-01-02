  • BIST 117.037
  • Altın 158,380
  • Dolar 3,7587
  • Euro 4,5322
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
02.01.2018 15:20

Yılın ilk aşk bombası!

»
Yılın ilk aşk bombası!
Alara Bozbey ile ilişkisini duyuran Ata Demirer, 2018'in ilk saatlerinde aşk bombasını patlattı

Habertürk- Alara Bozbey ile yaşadığı ilişkiyi köşe bucak saklayan Ata Demirer, yeni yılın ilk dakikalarında sürpriz bir adımla ilişkisini ilan etti. 

Ata Demirer, Özge Borak'tan boşandıktan sonra ciddi bir ilişkiye adım atmamış, Alara Bozbey'le yakınlaştıktan sonra da kaçak göçek bir hayat yaşamaya başlamıştı.

alara.jpg

Üç yıl önce birliktelik yaşayan Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrılmış ancak birbirlerinden tam manasıyla kopamamıştı.

Ata Demirer, Alara Bozbey'le ilk fotoğrafını Instagram'dan kalp emojisiyle paylaştı. Fotoğrafta anne Ayten Kaçar ve Ata Demirer'in erkek kardeşi Cenk de var. Bu fotoğraf Alara Bozbey aileye girdi diye yorumlandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Piyango Tarkan'a çıktı02 Ocak 2018 Salı 09:50
  • "Cem Yılmaz'a gülemiyorum!"02 Ocak 2018 Salı 08:39
  • Kıraç'tan sosyal medyayı sallayan paylaşım!02 Ocak 2018 Salı 08:13
  • Organize İşler 2'nin kadrosuna bir ünlü komedyen daha katıldı01 Ocak 2018 Pazartesi 23:07
  • Sahnede hamile olduğunu açıkladı01 Ocak 2018 Pazartesi 21:01
  • Yonca Evcimik'ten jartiyerli yılbaşı kutlaması01 Ocak 2018 Pazartesi 17:54
  • Hacı Sabancı'ya Milli Piyango'dan ikramiye sürprizi01 Ocak 2018 Pazartesi 17:30
  • Ünlü şarkıcının kızı açtığı 'Tatlıses' davasını kazandı01 Ocak 2018 Pazartesi 17:01
  • Petek Dinçöz'den yılbaşı konseri01 Ocak 2018 Pazartesi 14:45
  • 2017'ye küvette çıplak şekilde veda etti01 Ocak 2018 Pazartesi 13:35
    • FOTO GALERİ
    • Bu restorasyonlar çok matrak!
    • Nesrin Cavadzade hayranları çıldırdı!
    • Bodrum'da süper ay güzelliği
    VİDEO GALERİ
    • Kasıklarına saklamış! Tam 520 gram
    • Hande Yener konserinde olay! Tekme tokat saldırdılar...
    • ABD Başkonsolosluğu önünde vize hareketliliği
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti