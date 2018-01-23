Kendall Jenner – Yumurta beyazı ve limonKendall Jenner'ın cildi için yaptığı tarif, yumurta akı ve limondan oluşuyor. Yumurtanın sarısını beyazından ayırıp köpürene kadar karıştırıyor. Ardından yarım limon suyu ekleyip karıştırıyor. Oluşan maskeyi yüzüne sürüp 30 dakika sonra duruluyor. Yumurta beyazı gözenekleri küçültürken limon suyu pH seviyelerini dengeleyerek akne oluşumunu önlüyor, böylece berrak ve temiz bir cilt ortaya çıkıyor.

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