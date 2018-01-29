Yıldız Tilbe yine O Ses Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti!

O Ses Türkiye’de yeni saç rengiyle dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe, yarışmacılarla birlikte horon tepti.

O Ses Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Yıldız Tilbe, yeni saç rengiyle herkesin beğenisi kazandı.

STÜDYODA KAHKAHA TUFANI

Programda Murat Boz’un 'Yıldız ne yapsa yakışmıyor mu?' sorusuna Yıldız Tilbe’nin, 'Renkler uymaya mecbur kalıyor!' çıkışı stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Öte yandan, yarışmacılardan Ali Rıza-Zeynel Eskici sergiledikleri performans sonrası Hadise ve Yıldız Tilbe'yle birlikte horon teptiler.