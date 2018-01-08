Yıldız Tilbe ile Sezen Aksu barışı hakkında flaş iddia!

Cengiz Semercioğlu, Ömür Gedik ve Onur Baştürk'ten oluşan Hürriyet Magazin Konseyi, geride kalan haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladılar.

Yıldız Tilbe’yle Sezen Aksu’nun 25 yıllık küslüğünün bitmesini nasıl yorumluyorsunuz? Yıldız’ın yeni çıkacak albümü olmasaydı bu barışma olur muydu? Magazin Konseyi, haftanın en çok konuşulan olaylarını masaya yatırdı...

Ömür Gedik: Aradan geçen o uzun zamanın ardından onları bir araya getiren şey iş güç oldu. Profesyonel bir durum olarak değerlendiriyorum. Tamam, zaman birçok şeyi iyileştirir ama onca yıllık küslüğün ardından kanka da olunmaz herhalde.

Cengiz Semercioğlu: 25 yıl önce Yıldız Tilbe, Sezen Aksu’nun sevgilisi Uzay Heparı’yla birlikte olduğu için küslük çıktı. Üstelik Yıldız o dönemde Sezen’in evinde yaşıyordu. Dolayısıyla özrü dilemesi gereken de, çikolata çiçek alıp gitmesi gereken de Yıldız’dı. Sezen affeden taraf oldu. Yıldız bunu neden yaptı? Yeni albüm, yeni şarkı... “Ticari, sağa çek!” denir buna...

Onur Baştürk: Yıldız’ın tribute albümünün çıkmasına yakın bu barışma haberinin gelmesi elbette manidar. Sezen Aksu açısından olumsuz bir taraf yok. Yıllar önce piyasaya kazandırdığı bir isim gelip ondan özür diliyor, tabii ki olgun davranıp kabul eder. Herkes günün sonunda affedilir çünkü. Sonsuz küslük yoktur.

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