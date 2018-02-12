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12.02.2018 17:35

Yıldız Holding'ten 2017 yılında rekor büyüme

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Yıldız Holding'ten 2017 yılında rekor büyüme
Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi, ana hissedarları Yıldız Holding, 2017 yılına ilişkin büyüme oranlarını açıkladı.

(DHA) - Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi, ana hissedarları Yıldız Holding'in 2017'yi yüzde 22 büyüme ile 42.3 milyar lira ciro ile tamamladığını; 2018 yılında da toplamda yüzde 19 büyüme öngörüldüğünü açıkladı.

Şirketler ayrıca kendi satış gelirlerinde bu yıl çift haneli büyüme beklediklerini belirtti.

Şirketlerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Yıldız Holding'in geçen hafta grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçlarına yönelik bankalar ile olağan toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.

Yıldız Holding'in ayrı ayrı ve çok sayıda olan kısa vadeli kredilerinin bir çatı altında toplanarak uzun vadeli bir sendikasyon kredisine çevrilmesi hakkında basında yayınlanan haberler üzerine yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda bir yerel bankanın liderliğinde çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada bir yerel banka liderliğinde çalışmalara devam edildiği belirtilerek, geçen hafta içinde Yıldız Holding'in bahsi geçen kısa vadeli kredilerden 1 milyar dolar tutarındaki bir kısmın, uzun vadeli bir kredi şekline getirilmesi sürecini başarıyla tamamladığı ifade edildi.

KAP açıklamasında, Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi'nin bu kapsamda bir kredisi bulunmadığı belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca, Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi'nin 2017 yılını piyasa beklentilerinin üzerinde kapatacağının öngörüldüğü; 2018 yılına yönelik de çift haneli büyüme hedeflendiği belirtildi.

 

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