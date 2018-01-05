Yıldırım'dan Soylu'ya tepki: İster İçişleri Bakanı olsun isterse...

Başbakan Binali Yıldırım'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki.

Başbakan Binali Yıldırım, Süleyman Soylu'nun 'ayaklarını kırın' sözlerine tepki gösterdi.

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Yıldırım açıklamasında, "İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucu bağımlılığında gelinen noktayı dikkate çekmek için kendi üslubunca kamuoyu ile paylaşmasıdır. Bu işin ne kadar alçakça bir iş olduğunu, en şiddetli şekilde üzerlerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. İster İçişleri Bakanı, ister Başbakan olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir. Mesele bundan ibarettir" ifadesini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?



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