  • BIST 116.468
  • Altın 158,960
  • Dolar 3,7414
  • Euro 4,5089
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
05.01.2018 17:20

Yıldırım'dan Soylu'ya tepki: İster İçişleri Bakanı olsun isterse...

»
Yıldırım'dan Soylu'ya tepki: İster İçişleri Bakanı olsun isterse...
Başbakan Binali Yıldırım'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki.

Başbakan Binali Yıldırım, Süleyman Soylu'nun 'ayaklarını kırın' sözlerine tepki gösterdi.

Yıldırım'dan tartışılacak Murat Hazinedar açıklaması... - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Yıldırım açıklamasında, "İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucu bağımlılığında gelinen noktayı dikkate çekmek için kendi üslubunca kamuoyu ile paylaşmasıdır. Bu işin ne kadar alçakça bir iş olduğunu, en şiddetli şekilde üzerlerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. İster İçişleri Bakanı, ister Başbakan olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir. Mesele bundan ibarettir" ifadesini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

Soylu'dan polislere skandal talimat: Ayağını kırın, suçu bana atın
 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakandan flaş Abdullah Gül açıklaması05 Ocak 2018 Cuma 14:13
  • Başbakan Yıldırım'dan 'erken yaşta evlilik' açıklaması: Yasaktır05 Ocak 2018 Cuma 14:08
  • Yıldırım'dan Soylu'ya tepki: İster İçişleri Bakanı olsun isterse...05 Ocak 2018 Cuma 14:02
  • Başbakan Yıldırım'dan tartışılacak Murat Hazinedar açıklaması...05 Ocak 2018 Cuma 13:56
  •  "Çocuklarımızı Nurettin Yıldızlardan koruyacağız" 05 Ocak 2018 Cuma 13:36
  • 17 Aralık paylaşımları ortaya çıkan AKP'li başkandan flaş karar05 Ocak 2018 Cuma 13:29
  • Pekşen: Bu haraçlar kimin cebine gidiyor?05 Ocak 2018 Cuma 13:12
  • KHK sonrasında 'Saray'dan ilk ihale yapıldı05 Ocak 2018 Cuma 12:50
  • Siyasette '100 Bin İmza' tartışması05 Ocak 2018 Cuma 12:34
  • Özdiş'ten Başbakan'a: Yerel basını bitirmeye mi çalışıyorsunuz?05 Ocak 2018 Cuma 12:05
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi'nde konuştu
    • 20 yaşındaki er Kadir Kılınç'a son görev
    • Eminem'den Tinder itirafı
    VİDEO GALERİ
    • Esenyurt'ta temel kazısı sırasında toprak kayması
    • Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı
    • Burak Yılmaz'ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti