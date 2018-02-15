Yıldırım'dan Alman gazetecinin sorusuna sert tepki

Yıldırım kendisine fotoğraf gösteren Alman bir gazeteciye "Propaganda yapma" sözleriyle tepki gösterdi.

Bir şahsın Binali Yıldırım'a Afrin'de çekildiğini iddia ettiği bir fotoğrafı göstermesi üzerine ortam bir anda gerildi. Binali Yıldırım gazeteci olarak içeriye giren şahsa çok sert tepki gösterdi.

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"AFRİN'DE NELER OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORSAN ORAYA GEL NE OLDUĞUNU GÖRÜRSÜN"

Yıldırım görüntülere yansıtılmayan fotoğrafı gösteren şahsa, "Onlar başka olayların tesimleri, burada propaganda yapma. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel ne olduğunu görürsün. Bu gösterdiğin resimler hep başka olaylara ait resimler. Burada insanları etkilemeye kalkma." cevabını verdi.

"YANLIŞ RESİM GÖSTEREN ARKADAŞ GERÇEĞİ GÖRSÜN"

Yıldırım, "Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz. Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz." ifadesini kullandı.