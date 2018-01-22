Çankaya'da kritik görüşme sonrası ortak açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İki isim, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatını detaylı bir şekilde ele aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. İki isim, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatını detaylı bir şekilde ele aldığı belirtildi.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Yıldırım ve Kılıçdaroğlu ortak açıklama yaptı.

İlk açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, "Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Zeytin Dalı Harekatı kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine geldi. En büyük arzumuz kimsenin burnunun kanamadan operasyonun tamamlanmasıdır. Askerlerimiz görev yaparken Suriye'nin toprak bütünlüğüne de katkı yapıyorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım da "Terör faaliyetlerini yok etmek amacıyla bir harekat başlattık. Hassasiyetimiz Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Harekat devam etmektedir" dedi. Kilis'e taciz atışlarının yapıldığını kaydeden Yıldırım, siyasi partilerin, ana muhalefet ve MHP'nin bu harekata tam destek verdiğini söyledi.

Yıldırım, "Cılız sesler çıkmakla beraber kayda değer olay yoktur. Bölücü mesajlar soruşturmaya tabii tutuluyor" dedi.

BASIN AÇIKLAMASINDAN GÖRÜNTÜLER:



