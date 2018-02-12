'Yılan 100 bin dolar yedi'

Philomena Chieshe adlı gişe görevlisi, Nijerya Sınav Kurumu'nda sınav ücretlerini toplayan bir ofiste çalışıyordu.
Sınav kurumundan BBC'ye yapılan açıklamada, iddianın kabul edilmediği ve disiplin soruşturmasının başlatıldığı belirtildi. Nijeryalı Twitter kullanıcıları olayın duyulmasının ardından, durumla dalga geçen mesajlar paylaştı. Hatta yılanın kendisi adına bir Twitter hesabı da açıldı ve yılan yorgunluktan şikayet etti.
"Bütün gece para yuttum. Birileri kızlarla rahatlayabileceğim güzel bir yer tavsiye edebilir mi?!"
Nijerya'nın yolsuzlukla mücadele bürosu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu da durumu kendi açısından yorumladı.
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