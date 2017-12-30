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30.12.2017 13:25

Yıl sonu indirimleri, piyasayı canlandırdı

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Yıl sonu indirimleri, piyasayı canlandırdı
Gaziantep'te, yeni yıla sayılı günler kala yıl sonu indirimlerinden yararlanmak isteyenler mağazalara akın etti.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- Yaklaşan yeni yıl öncesinde birçok mağaza, yüzde 70'e varan indirim yapmaya başladı. Yapılan indirimlerden yararlanmak isteyenler ise, mağazalara akın ediyor. Kentin açık hava alışveriş merkezi olarak bilinen Gaziler Caddesi'nde vitrinleri kaplayan 'indirim' yazıları ve yılbaşı süslemeleri müşterilerin dikkatini çekiyor. Caddeyi dolduranlar yeni yıl öncesi uygun fiyatlarla istediği ürünleri satın alıyor. Cadde esnafı yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu, yıl sonu öncesi geleneksel hale gelen indirim kampanyalarının piyasayı olumlu yönde etkilediğini ve satışlarda yüzde 50 oranında artış yaşandığını ifade etti.

ÇEREZ VE KURU YEMİŞE RAĞBET

Yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi çerez ve kuru yemişlere de rağbet büyük. Kuruyemişçiler, satışlardan oldukça memnun olduğunu kaydederek, vatandaşların en çok özel yapılmış karışık çerezlerden almayı tercih ettiklerini söyledi.

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