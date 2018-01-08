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08.01.2018 23:20

Yıkımı 3 gün sürdü; moloz yığını haline döndü!

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Yıkımı 3 gün sürdü; moloz yığını haline döndü!
İstanbul Zeytinburnu’nda Nakliyeciler Sitesi arazisinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 iş yerinin yıkımı tamamlandı.

Nakliyeciler Sitesi’ndeki yıkım cumartesi saat 04.00 sıralarında başlamıştı. Bugün havadan çekilen fotoğraflarda,Nakliyeciler Sitesi’nin yerle bir olduğu görüldü. Her gün yüzlerce kamyonun giriş-çıkış yaptığı alanda halen yıkılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmaları sürüyor. Yıkım en çok hurdacıların işine yaradı. Hurdacılar demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak satmak üzere kamyonetlerine yüklüyor.

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halktv

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