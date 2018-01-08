Yıkımı 3 gün sürdü; moloz yığını haline döndü!

Nakliyeciler Sitesi’ndeki yıkım cumartesi saat 04.00 sıralarında başlamıştı. Bugün havadan çekilen fotoğraflarda,Nakliyeciler Sitesi’nin yerle bir olduğu görüldü. Her gün yüzlerce kamyonun giriş-çıkış yaptığı alanda halen yıkılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmaları sürüyor. Yıkım en çok hurdacıların işine yaradı. Hurdacılar demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak satmak üzere kamyonetlerine yüklüyor.
halktv
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.