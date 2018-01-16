Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 1-0 yendiği Türkiye Kupası maçında sakatlanan Yiğithan Güveli'den kötü haber geldi.

Sparta Rotterdam'a transfer olması beklenen genç futbolcunun sol arka adalesinde kopma olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam'a göndermeye hazırlandığı stoper Yiğithan Güveli İstanbulspor'la oynanan maçta sakatlandı. Sahayı gözyaşları içerisinde terk eden futbolcunun sol arka adalesinde kopa olduğu aktarıldı.

Sakatlığı sebebiyle transferi tehlikeye giren futbolcu için Sparta Rotterdam teknik direktörü Dick Advocaat da yaptığı açıklamada "Yiğithan Güveli'nin durumunu yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Yiğithan Güveli Hollanda'ya vize işlemleri sürdüğü için İstanbulspor maçında kadroda yer almış ve Aykut Kocaman tarafından 11'de tercih edilmişti.