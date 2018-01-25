Yetişkin filmlerinin ünlü yıldızı nişalandı...Sosyal medya sallandı!

Çin'in ünlü porno yıldızı Sora Aoi'nin nişanlandığını duyurması Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da bomba etkisi yarattı.

Çin'in en ünlü porno yıldızlarından olan Sora Aoi, sosyal medya üzerinden nişanlandığını duyurdu. 34 yaşındaki Aoi'nin Japon müzik yıldızı DJ Non ile nişanlandığını sosyal medya ağı Weibo'da duyurduğu fotoğraf tam 830,000 beğeni aldı. Haber sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.

Tokyo doğumlu Sora bütün bir nesil Çinli erkeğe, seks dersi vermiş olmasıyla tanınıyor. Kariyerine 2000'lerin başında başlamıştı.

Fotoğrafa yapılan yorumlar ise şunun gibi; "Gençliğimin süper kahramanlarından birisin sen.", "Bu mutlu anını kutlamak için en az 7 gece seni hayal edeceğim."

Sora pizzacılarda ve suşi barlarda çalıştığı dönemde keşfedilmişti. Sora, 2005 yılında Japonya'nın en çok tanınan ikinci kadını haline geldi.

BBC'ye konuşan Çin Üniversitesi'den profesör Wai-Ming Ng şöyle söyledi;

"Sora Aoi, Çin'de yükselmek için doğru zamanı seçti. Ülkenin dış dünyaya cinsel olarak açıldığı bir dönemdi."

Genç yıldız bu kadar üne sahip olunca Ninja Warrior yarışmasında büyük ilgi görmüştü.

İnternetin yaygın kullanımı da Sora'nın yıldızının parlamasında büyük rol oynadı.

Öyle ki, Sora Twitter hesabını ilk açıtığında tüm hayranları 'Sora gecesi olarak' 11 Nisan'ı kutlamaya bile başladı. 11 Nisan hala Sora Gecesi olarak kutlanır.

Weibo'daki takipçi sayısı 18 milyon olan Sora, porno sektöründe çalıştığı dönemde Japonya'nın en büyük porno yapımcısı Kuki Inc ile kontrat imzalamıştı.

Sora, "Hemşirenin Şehveti" ve "Seksi Öğretmen" gibi onlarca Japon yetişkin filmde oynadı. 7 yıl önce sektörden emekliye ayrılan Sora, artık sadece oyunculuk yapıyor.