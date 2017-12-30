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30.12.2017 16:30

Yeşim Salkım da o kavgaya karıştı!

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Yeşim Salkım da o kavgaya karıştı!
Seren Serengil-Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da karıştı. İkilinin tartışmayı belli bir seviyede tutamadığını söyleyen Yeşim Salkım ağır konuştu.

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca kavga çıkmıştı. Seren Serengil de misilleme olarak Hande Yener'in uyuşturucu kullandığını ima etmişti.

''BİR GRAM BİLE AKLINIZ YOK MU?''

Mahkemelik olan olayı Yeşim Salkım yorumladı: ''Savaşın bile taktiği, tekniği vardır. Belden aşağı çalışılmaz. Daha adil dövüşmelerini isterim. Seren, Demet Akalın'ı savunduğu için böyle oldu. Hiç mi bir gram aklınız yok sizin? Bu ülkenin bir numarası kesinlikle Tarkan'dır''

SEREN SERENGİL: HANDE PSİKOLOĞA GİTMELİ 

Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Seren Serengil, Hande Yener'e yüklenmeye devam etti:

''Ben Telifmetre olayına inanmadığımı söyledim sadece. Hakaret etmedim, iftira atmadım. Ama o çok çirkinleşti, ayıp etti. Bir psikoloğa gitmesi lazım. Çok saldırgan, herkesle kavgalı.''
 

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