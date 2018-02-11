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11.02.2018 21:06

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'a büyük ayıp

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Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'a büyük ayıp
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, yaptığı açıklamayla dizi ve film sektörünün geldiği içler acısı hale dikkat çekti.

Türk sinemasının yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde başından geçen ve emektar sanatçılara verilen değeri gözler önüne seren yapımcıyla pazarlığını Posta Gazetesi’ne verdiği röportajda açıkladı.

Geçmişte hayatını sinemaya adayan çok sayıda oyuncu bulunduğunu bunlardan birisinin de kendisi olduğunu dile getiren Arkın, “Bizim devir farklıydı. Daha saftı. Set aşklarını, parayı, şöhreti bilmedik. Sadece ben değil benim kuşağım da bilmedi. Fikret Hakan, Eşref Kolçak, Hüseyin Peyda, hiçbiri bilmedi” dedi.

Arkın’ın şaşırtan açıklaması ise şu cümleleriyle geldi: “Geçenlerde bir proje için beni çağırdılar. Cüneyt Arkın hayranları ama paraya gelince sıkıldılar. Valla dedim burada kadın oyuncun var. Adını sanını bilmem o kadın oyuncunun. Aldığı paranın onda birini verin dedim. Oooo çok ağabey” dediler.

Arkın’ın hangi yapımcıyla görüştüğü ve haftalık ücretinin 10’da birini talep ettiği kadın oyuncunun kimliği merak konusu olurken, Arkın’a karşı takınılan bu tutum tepki çekti.

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