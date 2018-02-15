'Yerli ve milli' WhatsApp geliyor... Bakan Arslan detayları açıkladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'yerli WhatsApp' olarak tanıtılan haberleşme uygulamasındaki bilgileri kimsenin izleyemeyeceğini söylerken "Vatandaşı buna inandıracağız" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, geçen günlerde "Yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım" ifadelerini kullanarak tanıttığı bir haberleşme programı üzerinde çalışıldığını bildirdi. Ancak söz konusu uygulamanın kullanıcılar açısından güvenilirliği tartışma konusu oldu. Özellikle sosyal medyada 'Devlet yazışmaları da izleyecek' yorumlarına sebep oldu.

Arslan, özetle şöyle konuştu:

" Bilgiler depolanmayacak"

“Yerli WhatsApp’ın güvenliği konusunda çok iddialıyız. Biz bu sistemi öyle bir kriptolojiyle hazırlıyoruz ki, sadece gönderici ve alıcıyı irtibatlıyoruz. Bu irtibatlandırmadaki bilgiler, hiçbir şekilde depolanamaz. Hiçbir şekilde sisteme müdahale etme şansı yok. Vatandaşı buna inandıracağız. Önce kurumlar kullanacak. Kurumların yaptığı işlemler ve yazışmalar için. Sonra özel şirketlerin talepleri doğrultusunda hizmet vereceğiz. 6 ay sonra da bireysel hizmet başlayacak."

"Sadece uçları irtibatlandırıyoruz"

"Yazılımımızı test edenler de bunu görüyor. Tam tersine bazı kuruluşlar diyor ki; ‘Ben bunu aynı zamanda bir yerde kaydedeyim-depolayayım’ Biz de onlara ‘bu yazılımla bunu yapamazsınız. Ama isterseniz size başka bir yazılım yaparız’ diyoruz. Yazılımı yapan da haberleşmeye ulaşamaz, sistem buna engel. Kripotoloji ve yazılım buna engel. Yazıyorum, kuruyorum, çıkıyorum. Sistem sizin cihazınızda oluyor. Çünkü biz sadece uçları irtibatlandırıyoruz. Arada hiçbir şekilde hiçbir kimsenin, dinleme, kaydetme, kesme durumu yok."

Arslan, söz konusu sitemin herkese ücretsiz olmayacağını aktarırken "Kurumlarla anlaştığımız da PTT ücret alacak. Vatandaş da ise kullanım yoğunluğuna bağlı reklam geliri elde edecek, ayrı bir ücret ödenmeyecek" dedi.