  • BIST 114.897
  • Altın 164,313
  • Dolar 3,7721
  • Euro 4,7138
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
15.02.2018 11:25

'Yerli ve milli' WhatsApp geliyor... Bakan Arslan detayları açıkladı

»
'Yerli ve milli' WhatsApp geliyor... Bakan Arslan detayları açıkladı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'yerli WhatsApp' olarak tanıtılan haberleşme uygulamasındaki bilgileri kimsenin izleyemeyeceğini söylerken "Vatandaşı buna inandıracağız" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, geçen günlerde "Yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım" ifadelerini kullanarak tanıttığı bir haberleşme programı üzerinde çalışıldığını bildirdi. Ancak söz konusu uygulamanın kullanıcılar açısından güvenilirliği tartışma konusu oldu. Özellikle sosyal medyada 'Devlet yazışmaları da izleyecek' yorumlarına sebep oldu.

 Arslan, özetle şöyle konuştu:

" Bilgiler depolanmayacak"

“Yerli WhatsApp’ın güvenliği konusunda çok iddialıyız. Biz bu sistemi öyle bir kriptolojiyle hazırlıyoruz ki, sadece gönderici ve alıcıyı irtibatlıyoruz. Bu irtibatlandırmadaki bilgiler, hiçbir şekilde depolanamaz. Hiçbir şekilde sisteme müdahale etme şansı yok. Vatandaşı buna inandıracağız. Önce kurumlar kullanacak. Kurumların yaptığı işlemler ve yazışmalar için. Sonra özel şirketlerin talepleri doğrultusunda hizmet vereceğiz. 6 ay sonra da bireysel hizmet başlayacak."

 "Sadece uçları irtibatlandırıyoruz"

"Yazılımımızı test edenler de bunu görüyor. Tam tersine bazı kuruluşlar diyor ki; ‘Ben bunu aynı zamanda bir yerde kaydedeyim-depolayayım’ Biz de onlara ‘bu yazılımla bunu yapamazsınız. Ama isterseniz size başka bir yazılım yaparız’ diyoruz. Yazılımı yapan da haberleşmeye ulaşamaz, sistem buna engel. Kripotoloji ve yazılım buna engel. Yazıyorum, kuruyorum, çıkıyorum. Sistem sizin cihazınızda oluyor. Çünkü biz sadece uçları irtibatlandırıyoruz. Arada hiçbir şekilde hiçbir kimsenin, dinleme, kaydetme, kesme durumu yok."

 Arslan, söz konusu sitemin herkese ücretsiz olmayacağını aktarırken "Kurumlarla anlaştığımız da PTT ücret alacak. Vatandaş da ise kullanım yoğunluğuna bağlı reklam geliri elde edecek, ayrı bir ücret ödenmeyecek" dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Üniversitesi'nden öğrencilere şok karar!15 Şubat 2018 Perşembe 09:16
  • Soyağacı uygulaması yeniden açıldı: İşte o değişiklik15 Şubat 2018 Perşembe 08:42
  • 'Yerli ve milli' WhatsApp geliyor... Bakan Arslan detayları açıkladı15 Şubat 2018 Perşembe 08:39
  • İstanbul'da bulunan cesetlerin sırrı çözüldü!15 Şubat 2018 Perşembe 07:42
  • Adana'da sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var15 Şubat 2018 Perşembe 07:31
  • Siyah Türk bayrağı istedi; TBMM yanıt verdi15 Şubat 2018 Perşembe 02:54
  • Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı; mahkeme karşısına çıktı15 Şubat 2018 Perşembe 00:34
  • E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı14 Şubat 2018 Çarşamba 23:46
  • Başbakan Yıldırım: Amerika, Türkiye’ye gizli ambargo uyguluyor14 Şubat 2018 Çarşamba 22:59
  • Grup Yorum üyeleri 'Aranan Teröristler Listesi'ne konuldu14 Şubat 2018 Çarşamba 20:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti