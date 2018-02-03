Yerel seçimde, AKP-MHP ittifakı suya düşüyor

AKP ile MHP arasında kurulan Mutabakat Komisyonu çalışmalarında sona yaklaşırken, iki parti arasında yerel seçimlerde ittifak konusunun suya düştüğü belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, iki parti arasında yerel seçimlerin dışında ittifak yapılacak.Meclis kulislerinde uzun zamandır yerel seçimde ittifak yapılmasının doğru olmadığına ilişkin görüşler dikkat çekiyordu. AKP’nin bazı illerde MHP olmadan kazanabileceğine ilişkin değerlendirmelerinin kararda etkili olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, AKP kanadının yerel seçim ittifakının Güneydoğu'da oy kaybettireceği konusunda endişeleri de belirtilmişti. Yerel seçimlere mevcut sistemle gidilecek.(t24)