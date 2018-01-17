Yenilenmenin yaşı yok

Her yaşta genç ve güzel görünmek isteyenler için cerrahi ya da medikal pek çok seçenek var.

Ciltte yaşla birlikte oluşan kırışıklıklar, cilt renginde matlaşma gibi problemlerin tedavisinde pek çok yöntemin kullanıldığını belirten Liv Hospital Ulus Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Turgut ameliyatlı ve ameliyatsız gençleştiren yöntemleri anlattı.

Soğuk lipoliz ile ameliyatsız incelin

Soğuk lipoliz yağ hücrelerini dondurarak onların zaman içinde ölmesini sağlayan kontrollü ve bölgesel yağları donduran incelme yöntemidir. Soğuk lipolizin sonuçları uygulamadan hemen sonra hafif olarak başlar ve en iyi sonuçlar 2 ila 4 ay sonrası alınır. Üst ve alt karın bölgeleri, bel yan yağları, sırt bölgeleri, basenler, iç bacaklarda çok başarılı sonuçlar alınır. Uygulama sırasında deri altındaki yağ tabakası deriye zarar vermeden kusursuz bir kontrol ile soğutulur. Uygulanan soğutma yağ hücrelerinin apoptozis sürecine girmelerine neden olur. Apoptozis; yağ hücre fonksiyonlarının azalarak geri dönüşümsüz olarak kaybı anlamına gelir. Ölü yağ hücreleri vücudun doğal enflamatuvar sistemi ile vücuttan atılarak, zaman içinde yağ tabakasında önemli miktarda incelme meydana gelmesini sağlar.

Ultralift ile cerrahiye gerek yok

20’li yaşlardan itibaren kolajen–elastin gibi temel elemanları azalan cilt yapısı bozulmaya başlar. Ameliyatsız yüz germe; bağ dokusundaki değişiklikler sonucu sarkan, kırışan cilt ve cilt altı dokuları toparlayan, iyileşme süreci olmayan, uygulama sonrası işe ve sosyal hayata hemen dönülebilen ultrasonik bir yöntem. Bu yöntemle sarkan çene bölgesi toparlanabilir, gıdı ve boyun sarkmaları düzeltilebilir, düşen kaşlar kaldırılabilir. Uygulama sırasında derinden yüzeye doğru kas tabakası, deri altı tabaka ve deride ses dalgaları aracılığı ile pek çok noktada minik ısı değişiklikleri oluşturulur, ısı etkisi ile sarkan dokular hemen toparlanır, kolajen üretimi tetiklenir. Artan kolajen sonucu cildin esnekliği artar ve aynı zamanda cilt gençleşir.

Yaşlanmaya karşı yağ enjeksiyonu

Kilo verme ya da hormonal değişikliklere bağlı olarak yüzde cilt altı yağ dokusu kaybolabilir. Bunun sonucu olarak ciltte kırışık ve sarkmalar meydana gelebilir. Bu kırışık ve sarkmalar yağ enjeksiyonlarıyla kısmen tedavi edilebilir. Ancak yeni gelişen teknolojiyle yağlar/dokular kriyobiyoloji esaslarına göre özel işlemden geçirilerek bir seneye varan sürelerle canlılığından hiçbir şey kaybetmeden saklanabiliyor. Ve hastalar bir kez ameliyat olduktan sonra bir daha ameliyata gerek kalmıyor. Çünkü dondurularak özel bir saklama alanında saklanan yağlar istenilen zamanda kullanılabiliyor. Bu sayede yağ enjeksiyonları gün içinde anestezi gerektirmeden 15-20 dakikalık bir uygulamayla yapılabiliyor.

İster ameliyatlı ister ameliyatsız burun estetiği

Günümüzde burun ameliyatları iyi bir cerrahın elindeyse sadece hafif derecede şişliklerle geçiyor. Morluklar olmuyor, tampon ve alçı kullanılmıyor. Hasta aynı gün evine gidebiliyor, ortalama üçüncü günden sonra günlük yaşamına yakın bir şekilde hayatına devam edebiliyor.