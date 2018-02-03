Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Sonuçların açıklanmasından sonra kürsüye gelen Kemal Kılıçdaroğlu "Adaleti, demokrasiyi hukuku birlikte savunacağız. Birlikte yaşamayı savunacağız." dedi.

CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'nda ilk gün sona erdi. Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin yarıştığı kurultayda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin yeniden genel başkanı oldu. Muharrem İnce ise 447 oyda kaldı. Toplam 1266 delege seçimde oy kullandı.



CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapıldı. İzmir Milletvekili Kılıçdaroğlu ile Yalova Milletvekili İnce, yeterli imzayla genel başkanlığa aday olurken; 49 delegenin iki adaya da imza verdiği ortaya çıktı. Kriz, delege beyanları ile aşıldı. Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa seçildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

BİRİLERİNİN UYKUSU KAÇACAK

“Üstlendiğim görevin sorumluluğunu çok iyi biliyorum, sıradan bir görev değil, çok önemli. Bu ülkenin her ferdinin hakkını, hukukunu ve adaletini sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağıma söz veriyorum. Bugün yaşadığımız ortamda CHP’ye Genel Başkanlık yapmanın sıradan bir olay olmadığını gayet iyi biliyorum. Birilerinin uykusunun kaçacağını da iyi biliyorum. Ama biz, haklı davamızı sonuna kadar götüreceğiz.

HUZURU VATANA YAYACAĞIZ

Önümüzdeki süreç, sıradan bir süreç değlidir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz. Ülkesini seven her yurttaş zor koşullarda mücadele verirken yanımda olmanızı istiyorum. Biz kendi ülkemizde barış içinde özgürce yaşamak istiyoruz. Huzuru, vatanın bütün topraklarına yayacağız.

AFRİN ŞEHİTLERİNİ ANDI

Bu akşam yedi şehidimiz var, altı şehidimiz Afrin’de. Gerçekten de hepimiz çok üzüntülüyüz. Kahraman askerlerimize minnet borçuluyuz, Allah rahmet eylesin diyoruz, ailelerine, milletimize baş sağlığı diyoruz. Onların mücadelesi Türkiye ve gelecek mücadelesidir. Onlar bizim onurumuzdur. Biz bu toprakları şehitlerin kanlarıyla suladık. Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak, Türkiye’yi beka sorunudan kurtarmanın yolu, bizim ülkemize sahip çıkmamızdan geçiyor. Beka sorunu var, bu sorunu açanlar bugün Türkiye’yi yönetenler. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

BAŞIMIN ÜZERİNDE YERİ VAR

Farklı arkadaşlarımız aday olabilirler. Ama kimse unutmasın, bizimle aynı paralelde oy kullanmayan bütün arkadaşlarımın başımın üzerinde yeri var. Hiçbir ayrım yapmayacağım. 80 milyonun güvenini kazanmak bizim görevimizdir.”

[17:32, 3.2.2018] Ozan: