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31.12.2017 18:10

Yeni Zelanda ve Avustralya yeni yıla girdi

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Yeni Zelanda ve Avustralya yeni yıla girdi
Yeni Zelan'da'dan iki saat sonra Avustralya'da 2018 yılına adımını atan ülkeler arasına katıldı.

(DHA) – Avustralya’nın en büyük kenti Sydney’de yeni yıl kutlamaları ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebilmesi için yerel saatle 21:00’de gerçekleşen sekiz dakikalık bir havai fişeği gösterisiyle başladı.

 

Limanda havai fişeği gösterilerini izleyebilecek tüm noktalar insanla dolu ve yaklaşık 1 milyon insanın kent merkezinde kutlamalara katılması bekleniyor. Ayrıca dünyanın en ünlü havai fişeği gösterilerilerinden biri olan Sydney’deki gösterileri 1 milyar kadar insanın internetten izlemesi bekleniyor. Avustralya Türkiye saati ile 16:00'da 2018'e girecek.

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