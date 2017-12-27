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27.12.2017 15:35

Yeni yılı, lekesiz bir cilt ile karşılayın

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Yeni yılı, lekesiz bir cilt ile karşılayın
“Cilt lekeleri özellikle yaz sonu yaşanan en önemli sorunlardandır.” İfadelerini kullanan Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Yelda Bice, cilt lekelerine veda etmenin yöntemlerini anlatıyor…

Yazı geride bıraktığımız bu günlerde cilt lekeleri sorunları da kendini göstermeye başlıyor. “Cilt lekeleri genellikle genetik olarak yatkın cilt tiplerinde, hormonal, yanlış kozmetik ürün ve uygulamalar ya da güneşe maruziyetler sonrası oluşabilmektedir.” Açıklamasında bulunan Dr. Yelda Bice sözlerine şöyle devam etti: “Cilt lekelerinin de birçok tipi bulunmaktadır. Daha yüzeysel olan lentiginler dediğimiz güneş lekeleri, çillenmeler veya daha derin yerleşen melazma dediğimiz leke tipleri yaşamın belli dönemlerinde kişisel olarak yatkınlıkla da orantılı, güneşe maruziyetlerle tetiklenip başlayabilmektedir. İşte bu noktada kişinin koruyucu önlemleri alması önem arz etmektedir. En basit şekliyle belli aralıklarla gün içinde tekrarlanan güneş koruma faktörlü ürünlerin kullanımı ile bu sağlanabilmektedir. En azından bu tip bir koruma ile yeni leke oluşumu önlenebileceği gibi, mevcut probleminde artması engellenmiş olur.”

“Leke tedavilerine lazerle çözüm”

Gelişen teknolojiyle birlikte leke tedavilerinde lazer uygulamalarının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Yelda Bice “Tedavi noktasında ise lokal leke serumları, kimyasal peelingler zaman zaman uyguladığımız işlemler olmasına rağmen son yıllarda lazerlerden leke tedavilerinde de ağırlıklı olarak faydalanmaktayız. Lazerlerle bazı leke tiplerinde lentiginler ve çiller gibi spot soyucu işlemleri yaparken, melazma gibi derin lekelerde ise soymadan hücre düzeyinde lekeye ulaştığımız lazerleri tercih ediyoruz. Bu şekilde kişinin sosyal yaşantısını da etkilememiş oluyoruz.”

Cilt yenilenmesini sağlayan doğal yöntem

“PRP yara iyileşmesindeki etkiye benzer bir şekilde cilt yenilenmesini en etkili ve en doğal biçimde sağlayan bir yöntemdir.” Açıklamasında bulunan Yelda Bice sözlerine şunları ekledi: “PRP; yüz, boyun, dekolte bölgesi, eller, bacak içleri, kollar gibi vücut bölümlerinde uygulanabilmektedir. Kimyasal peeling, lazer ve roller gibi işlemler sonrasında derinin hızla yapılanmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca bu lazerli leke tedavilerini, PRP yani hastanın kanından elde edilen plazmadaki yapılandırıcı hücreleri kullanarak ya da leke de kullanılan leke mezoterapileri ile kombinleyerek leke tedavisinin gücünü artırabiliyoruz.”

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