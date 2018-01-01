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01.01.2018 14:40

Yeni yılda sanat içinizi ısıtsın

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Yeni yılda sanat içinizi ısıtsın
Çankaya Belediyesi 2018 yılının ilk ayında bir dizi sanat programı ile Ankaralıların içini ısıtacak.

Sergilerden konserlere, panellerden tiyatro oyunlarına birçok program Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Galeri Çankaya’da olacak.

Ankaralılara kültür sanat anlamında dolu dolu bir yıl yaşatan Çankaya Belediyesi, 2018 yılına da hızlı bir giriş yapıyor. Çankaya Belediyesi yeni yılın ilk ayında içleri ısıtacak bir dizi sanat programı ile Ankaralıları buluşturacak. Sergilerden konserlere, panellerden tiyatro oyunlarına birçok program Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), Yılmaz Güney Sahnesi ve Galeri Çankaya’da olacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeni yılda kültür ve sanata dair düzenlenecek etkinliklere ilişkin, “Yeni yılın ilk ayı, yılın başını tutan Ocak ayı, soğuğu kültürle, etkinliklerle dengeleyerek bir sıcaklığa, bir ruh kaynaşmasına aracılık ediyor. Şehrin her mevsimi insana kültür aracılığı ile açılır. Ocak ayı içerisinde de kapalı mekanlarımız kültür ve sanatsal faaliyetlerle dolu dolu geçecek” yorumunda bulundu.   

Ocak ayı içerisinde Çağdaş Sanatlar Merkezi,  9-16 Ocak’ta birçok sanatçının eserinin yer alacağı “Serbest Bölge”, 10-29 Ocak’ta sanatçı Şevket Arık’ın “Çemberin İçerisinde”, 9-16 Ocak’ta Küba Büyükelçiliği’nin düzenleyeceği “Küba Devrimi 59 Yaşında”,  18-29 Ocak Yeni Nesil Genç Ressamlar’ın “Prestij”, 12 Ocak-12 Şubat “Sümerbank-Bir Ulusu Giydirmek” adlı sergilere ev sahipliği yapacak.

BERLİN SENFONİ ODA ORKESTARASI İLE ERDAL AKKAYA

Çeşitli konserlerin de düzenleneceği ÇSM’de 3 Ocak’ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise Pınar Turan ve İzzet Nazlıaka’nın “Viyolonsel Düet” konseri, izleyicilere müzik dolu bir gece yaşatacak. ÇSM 10 Ocak’ta Müzik Eğitmenleri Derneği Müzik Öğretmenler Orkestrası’nın “Müzik Dersime Dokunma” konserine ev sahipliği yapacak. Berlin Senfoni Oda Orkestrası eşliğinde sahne alacak Erdal Akkaya konseri ise 19 Ocak’ta gerçekleşecek. Ücretsiz düzenlenecek etkinlik öncesi ÇSM’den ve Yılmaz Güney Sahnesi’nden koltuk fişi alınması gerekiyor.

Yılmaz Güney Sahnesi, Eti Çocuk Tiyatrosu “Kırmızı Başlıklı Kız” oyunu 17 Ocak’ta sahne alacak.  6 Ocak’ta ise Çankaya Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu şef Satılmış Koruk eşliğinde Ankaralılara türkü dolu bir gece yaşatacak.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde ise 15 Ocak-10 Şubat tarihleri arası Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun “Benim Kedilerim” sergisi ile 3-14 Ocak’ta “Perde Arası” karma sergisi izleyici ile buluşacak.

Galeri Çankaya 3-13 Ocak tarihleri arası Abdulkadir Göğüş’ün ve 17-23 Ocak tarihleri arası ise Birsen İğci Saltık’ın kişisel resim sergilerine ev sahipliği yapacak.    

ADALET  VE DEMOKRASİ HAFTASI ÇANKAYA’DA

Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı önderliğinde ve sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla hazırlanan ve bu yıl 25.’si düzenlenecek olan “Adalet ve Demokrasi Haftası” etkinliklerine 24-31 Ocak tarihlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi ev sahipliği yapacak.  

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