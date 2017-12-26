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26.12.2017 14:55

Yeni yıl heyecanı kermesle taçlandı

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Yeni yıl heyecanı kermesle taçlandı
Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi, el emeği göz nuru ürünlerini ‘Yeni Yıl Kermesi’nde beğeniye sundu. Renkli ve hesaplı hediye seçenekleriyle büyük ilgi gören kermes, 30 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Karşıyaka Belediyesi tarafından, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla kurulan Üretici Kadın Kooperatifi, ‘Yılbaşı Kermesi’ düzenledi. Yeni yıl heyecanını sokağa taşıyan kermes, 23 Aralık’ta Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda (Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanı) başladı. 2018’e sayılı günler kala hediye alışverişine çıkan Karşıyakalılar, el emeği ürünlere büyük ilgi gösterdi.

ŞENLİK GİBİ KERMES
Soğuk havaya rağmen şenlik havasında geçen kermeste yılbaşı temalı eşyalar başta olmak üzere; takı, çanta, sabun, tablo, keçe ve örgü gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Üretici kadınlar Karşıyakalılara uygun fiyatlı hediye seçenekleri sunarken, el emeklerini de kazanca dönüştürme imkanı buluyor. Yeni yıl alışverişinin uğrak noktalarından biri olan kermes, 30 Aralık Cumartesi akşamı sona erecek.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar,  “Kadınlara sosyal ve ekonomik yaşamın kapılarını açan kooperatifimiz güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Yeni yıl heyecanımızı güzel bir kermesle taçlandıran, dayanışma ve birlik örneği sergileyen kadınları kutluyorum. Hem üreten kadınlara destek olmak hem de sevdiklerine el emeği göz nuru hediyeler almak isteyen herkesi kermesimize bekliyoruz” dedi.

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