Yeni trend: Şifalı bira kaplıcaları

Avrupalı turistlerin daha önce Prag’da keşfettiği bira kaplıcası, İspanya’nın güneyindeki Granada’da da hizmete girdi.

Bira kaplıcası, tutkunlarına göre ‘sakinleştirici’ ve ‘iyileştirici’ etkilere sahip.

Bira mayası, içeriğindeki B grubu vitaminlerle cildin yenilenmesi üzerinde faydalı özellikleriyle de bilinir.

Musluklarından akan biraları aynı zamanda içen bira tutkunları, bira kaplıcasının fiziksel ve zihinsel olarak dinlendirici özelliklerine dikkat çekiyor.

Kaplıca işletmesi ise bira banyosunun faydaları şöyle anlatıyor:

“Deri gözeneklerinde oluşan kirleri temizler, kırışıklık oluşumunu önler, kas gerginliğini rahatlatır, stresi azaltır, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.

Kan dolaşımını iyileştirir ve sırt-eklem ağrıları için yardımcı bir tedavidir. Sedef, akne ve selülit vakalarında cildin iyileşmesine yardım eder.“

İspanya’nın ilk bira kaplıcası olan mekan açılır açılmaz biraseverlerin ve turistlerin ilgisini çekti.