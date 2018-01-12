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12.01.2018 09:35
SON DAKİKABüyükçekmece kendi rekoru için yarışıyor

Yeni KHK'nın ardından dolar güne nasıl başladı?

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Yeni KHK'nın ardından dolar güne nasıl başladı?
Dolar fiyatları dün Çin'in ABD tahvillerine yönelik son dakika haberleriyle 3.80 üzerini test etse de alım azaltma konusunun uydurma olduğunu açıklanmasıyla TL kayıplarını bir nebze toparladı. Dolar sabah 07:20'de 3.7750 TL

Dolar fiyatları geçen hafta Cuma günü 3.73 ile Ekim sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bu hafta genel olarak yükseliş yönlü bir seyir izledi.

Dolar / TL dün 3.80 üzerini görürken Çin'in ABD tahvil alımlarını azaltabileceğine yönelik haberlerin Çin tarafından "uydurma olabileceği" yönündeki açıklamalar bu sabah piyasalarda bir miktar tansiyonu düşürdü.

Çin Devlet Döviz İdaresi(SAFE) Çin'in ABD Hazine tahvillerinin alımını yavaşlatmayı veya durdurmayı düşündüğü yolundaki bir haberin hatalı bilgilere dayalı ve "uydurma" olabileceğini açıkladı.

Türk Lirası bu haberler üzerine kayıplarını bir nebze toparlayarak günü dolar karşısında 3.7745 ile kapatmıştı.

Çin'in ABD tahvil alımlarını azaltabileceğine yönelik haberlerin ardından ABD tahvil faizleri sert yükseliş kaydetmiş, bu durum ise küresel risk iştahında azalmaya neden olmuştu.

Dolar/TL de bu sabah da dünkü kapanış değerindeki seviyesini koruyor ve saat 07:20'de 3.7750 liradan işlem görüyor. Analistler ABD tahvil faizlerinin seyri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin TL'ye olumsuz yansıdığını ve bu etkinin sürebileceğini de belirtiyor. Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.

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